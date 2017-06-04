В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области. По прогнозу синоптиков, в регионе вновь ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра, сообщили сегодня в региональном управлении МЧС.

"4 июня на территории Свердловской области вновь прогнозируются опасные погодные явления: грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что действие штормового предупреждения продлено в Челябинской области. По данным Челябинского гидрометцентра, 4 июня ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, а также шквалистое усиление ветра при грозах до 25-30 м/с.

Третьего июня из-за прохождения мощного грозового фронта по территории Свердловской области были зафиксированы множественные технологические нарушения в электросетевом комплексе. Без электричества в регионе оставались более 38 тыс. человек, частично были обесточены "Евраз НТМК" и "Уралвагонзавод". В результате непогоды восемь человек получили травмы, один человек погиб, организована доследственная проверка. Прокуратура Свердловской области проверяет эффективность оповещения жителей Урала об урагане.

Режим ЧС введен в двух муниципалитетах Среднего Урала - в Нижнем Тагиле и Староуткинске, развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Непогода стала причиной нарушений электроснабжения и в Челябинской области. Кроме того, от шквального ветра в Челябинске пострадал один человек.