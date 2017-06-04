Почти 100 многоквартирных домов повреждены в Нижнем Тагиле ураганным ветром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Крыши почти 100 многоквартирных домов были повреждены накануне в Нижнем Тагиле в Свердловской области сильными порывами ветра, который принес ураган. В городе введен режим ЧС, сообщили в администрации города.

"В Нижнем Тагиле от ураганного ветра пострадали кровли 95 многоквартирных домов. В настоящее время составляются дефектные ведомости для проведения ремонтных работ. Перед управляющими компаниями поставлена задача - убрать все опасные объекты и конструкции и произвести расчистку территорий", - сказали в горадминистрации, добавив, что также повреждения получили более 100 автомобилей.

По данным мэрии, удалось восстановить электроснабжение всех социальных объектов и учреждений здравоохранения, но жилые дома на окраинах Нижнего Тагила уже более 18 часов обесточены. "Первоочередной задачей является восстановление электроснабжения в пострадавших районах. Специалисты планируют до 17 часов (15:00 мск) сегодняшнего дня осуществить 80% всех необходимых подключений. Региональный спасательный отряд поможет убрать упавшие кровли с оборванных проводов, чтобы электрики смогли ликвидировать последствия ЧС", - уточнили в администрации.

"Кровли сложило гармошкой, провода находятся под ними, сейчас мы решаем, как с наименьшими потерями снять железо и восстанавливать электроснабжение жилых домов", - пояснил директор филиала "Тагилэнергосети" АО "Облкоммунэнерго" Андрей Яськин.

До сих пор в Нижнем Тагиле не запущено движение трамваев. "Во многих местах сломаны опоры контактной сети, очень много поваленных деревьев на трамвайных путях и для устранений последствий, по предварительным данным, потребуется не менее двух недель", - рассказал директор муниципального учреждения "Тагильский трамвай" Игорь Темнов.

По последним данным, более 16 тыс. жителей Свердловской области остаются без электроснабжения.

Штормовое предупреждение продлено в регионе до 5 июня. По прогнозам синоптиков, в Свердловской области вновь ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с

Ураган на Урале

Ранее сообщалось, что 3 июня в результате прохождения мощного грозового фронта по территории Среднего Урала были зафиксированы многочисленные технологические нарушения в электросетевом комплексе. По данным властей, в общей сложности свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, обесточены были 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС.

Ветер, порывы которого достигали 20 м/с, повалил 174 дерева, 61 опору ЛЭП. По данным врачей, в результате стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.