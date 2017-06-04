Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 100 многоквартирных домов повреждены в Нижнем Тагиле ураганным ветром

Новости Урала
4 июня, 13:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июня. /ТАСС

В городе введен режим ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Крыши почти 100 многоквартирных домов были повреждены накануне в Нижнем Тагиле в Свердловской области сильными порывами ветра, который принес ураган. В городе введен режим ЧС, сообщили в администрации города.

"В Нижнем Тагиле от ураганного ветра пострадали кровли 95 многоквартирных домов. В настоящее время составляются дефектные ведомости для проведения ремонтных работ. Перед управляющими компаниями поставлена задача - убрать все опасные объекты и конструкции и произвести расчистку территорий", - сказали в горадминистрации, добавив, что также повреждения получили более 100 автомобилей.

По данным мэрии, удалось восстановить электроснабжение всех социальных объектов и учреждений здравоохранения, но жилые дома на окраинах Нижнего Тагила уже более 18 часов обесточены. "Первоочередной задачей является восстановление электроснабжения в пострадавших районах. Специалисты планируют до 17 часов (15:00 мск) сегодняшнего дня осуществить 80% всех необходимых подключений. Региональный спасательный отряд поможет убрать упавшие кровли с оборванных проводов, чтобы электрики смогли ликвидировать последствия ЧС", - уточнили в администрации.

"Кровли сложило гармошкой, провода находятся под ними, сейчас мы решаем, как с наименьшими потерями снять железо и восстанавливать электроснабжение жилых домов", - пояснил директор филиала "Тагилэнергосети" АО "Облкоммунэнерго" Андрей Яськин.

До сих пор в Нижнем Тагиле не запущено движение трамваев. "Во многих местах сломаны опоры контактной сети, очень много поваленных деревьев на трамвайных путях и для устранений последствий, по предварительным данным, потребуется не менее двух недель", - рассказал директор муниципального учреждения "Тагильский трамвай" Игорь Темнов.

По последним данным, более 16 тыс. жителей Свердловской области остаются без электроснабжения.

Штормовое предупреждение продлено в регионе до 5 июня. По прогнозам синоптиков, в Свердловской области вновь ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с

Ураган на Урале

Ранее сообщалось, что 3 июня в результате прохождения мощного грозового фронта по территории Среднего Урала были зафиксированы многочисленные технологические нарушения в электросетевом комплексе. По данным властей, в общей сложности свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, обесточены были 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС.

Ветер, порывы которого достигали 20 м/с, повалил 174 дерева, 61 опору ЛЭП. По данным врачей, в результате стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
В рамках расследования теракта в Лондоне задержаны 12 человек
3
Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в получении взятки
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
6
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама