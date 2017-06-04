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Около 1,7 тыс. жителей Челябинской области почти сутки остаются без света после урагана

Новости Урала
4 июня, 14:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июня. /ТАСС

Отключения в электрических сетях региона начали происходить днем 3 июня из-за грозы и порывистого ветра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Около 1,7 тысячи жителей Челябинской области почти сутки остаются без электроснабжения после ураганного ветра, который бушевал на Урале 3 июня. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 4 населенных пунктах Челябинской области около 1 700 человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 20 бригад в составе 42 человек и 21 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

По данным ситуационного центра, днем 3 июня из-за грозы и порывистого ветра начали происходить отключения в электрических сетях региона. "Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Челябинске, Саткинском, Нязепетровском, Красноармейском, Сосновском и Каслинском районах области, это около 19 700 человек", - уточнили в центре.

Также на данный момент более 16 тысяч человек соседней Свердловской области до сих пор остаются без электроснабжения. Штормовое предупреждение продлено на Урале до 5 июня. По прогнозам синоптиков, в Свердловской и Челябинской областях вновь ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

3 июня в результате прохождения мощного грозового фронта по территории Среднего Урала были зафиксированы многочисленные технологические нарушения в электросетевом комплексе. По данным властей, в общей сложности свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, были обесточены 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, там был введен режим ЧС. По данным врачей, в результате разгула стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

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