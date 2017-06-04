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Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской и Челябинской областях

Новости Урала
4 июня, 18:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июня. /ТАСС

На Урале ранее в результате урагана один человек погиб, 11 были госпитализированы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Синоптики продлили на 5 июня штормовое предупреждение в Свердловской и Челябинской областях. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС России.

"В понедельник, 5 июня, по информации синоптиков, на территории Свердловской области сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, града, местами крупного, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с. Все это повышает вероятность повреждения конструкций строений, линий связи, возникновения аварий на системах энергокомплекса", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В челябинском областном управлении МЧС также отметили, что в отдельных районах сохранятся те же погодные явления и добавили, что, по данным метеорологов, пришедшая на Урал 2 июня непогода уходить пока не собирается. В регионе порядках 8,7 тыс. человек в небольших населенных пунктах более суток остаются без света. Энергетики планируют восстановить электроснабжение до конца дня.

3 июня в результате прохождения мощного грозового фронта по территории Среднего Урала были зафиксированы многочисленные технологические нарушения в электросетевом комплексе. По данным властей, в общей сложности свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, были обесточены 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, там был введен режим ЧС.

По данным врачей, в результате урагана погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

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