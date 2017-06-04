Энергоснабжение жителей Челябинской области восстановлено после ураганного ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение жителей Челябинской области после ураганного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей Челябинской области, прерванное ураганом", - сказали там.

Днем 3 июня в связи с прохождением по территории Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося шквалистым ветром до 25 м/с, произошел ряд технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Без света оставалось более 4,3 тыс. человек. Сначала энергетики восстановили электроснабжение районов Челябинска, затем начали устранять последствия в небольших населенных пунктах.

Штормовое предупреждение на территории Свердловской и Челябинской областей продлено на 5 июня. По информации синоптиков, сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, града, местами крупного, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с.