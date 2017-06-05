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В Тюменской области 40 домов остаются подтопленными из-за паводка

Новости Урала
5 июня, 9:02 дата обновления: 5 июня, 9:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Территории постепенно освобождаются от воды, идут аварийно-восстановительные работы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/.Сорок жилых домов остаются подтопленными в Ишимском и Викуловском муниципальных районах Тюменской области из-за сильного паводка, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

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© ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области получили материальную помощь более 180 семей, пострадавших от паводка

Более 70 домов остаются подтопленными в Тюменской области из-за паводка

Тюменский губернатор вылетел в Викуловский район, где паводок подтопил 33 дома

"На территории города Ишима остаются подтопленными 1686 нежилых садоводческих участков, в Ишимском районе подтоплены шесть домов, 674 нежилых садоводческих участка. На территории Викуловского района подтоплены 34 жилых дома, уровень воды в реке Ишим на территории этого района составляет 1041 см. В Абатском муниципальном районе подтоплены 270 нежилых садоводческих участков, уровень воды в реке Ишим составляет 1058 см", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Ишиме материальную помощь получили 195 семей. "В Абатском районе продолжается тенденция снижения реки Ишим, уровень воды составляет 1058 см, в связи с подтоплением автодорог нет прямого автомобильного сообщения с тремя населенными пунктами, организованы две лодочные переправы. В каждом населенном пункте имеются магазины, обеспеченные запасом продовольствия на 30 суток", - уточнили там.

В этом году в зону подтопления в регионе попали сразу несколько муниципалитетов, в настоящее время территории постепенно освобождаются от воды, идут аварийно-восстановительные работы. Губернатор Тюменской области

Владимир Якушев сообщил ранее ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, стабильная. "Инфекционная заболеваемость в зонах подтопления не превышает среднемноголетних значений. Разработаны и распространяются среди населения памятки с рекомендациями о действиях после схода воды, по профилактике кишечных инфекций", - отметили в пресс-службе ведомства. 

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