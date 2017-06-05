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В Ишиме объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Новости Урала
5 июня, 12:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

В городе ожидается сильный ветер с порывами до 28 м/с

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Ишиме в Тюменской области. В городе ожидается сильный ветер с порывами до 28 м/с, сообщает в понедельник единая дежурно-диспетчерская служба Ишима.

"Объявляется штормовое предупреждение: 5 июня ожидается юго-западный ветер (скоростью - прим. ТАСС) 15-20 м/с, порывы - 23-28 м/с", - говорится в сообщении.

Ураган на Урале

Ранее, 3 июня, мощная гроза на Среднем Урале привела к массовым отключениям электричества. По данным местных властей, в общей сложности без света остались более 100 тыс. человек, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, там был введен режим ЧС. Кроме того, в результате разгула стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

В понедельник в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области сообщили, что более 4,3 тыс. жителей вторые сутки остаются без электроснабжения после ураганного ветра, который бушевал в регионе вечером 3 июня. По данным властей, минувшей ночью электроснабжение восстановлено в домах более 10 тыс. жителей области. Всего в городе в результате удара стихии повреждено около 100 многоквартирных домов.

Штормовое предупреждение на территории Свердловской и Челябинской областей продлено на 5 июня. По информации синоптиков, сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, града, местами крупного, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с.

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