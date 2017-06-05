СК проверит действия должностных лиц после падения тополя на жителя Урала во время урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) начал проверку после падения тополя на жителя Верхней Салды Свердловской области во время урагана 3 июня. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК.

"3 июня в Верхней Салде, во время урагана, мужчине на ноги упал тополь. В результате произошедшего гражданин получил перелом обеих ног в области голеней. Он был госпитализирован в больницу, где, несмотря на попытки медиков, спасти ноги мужчине не удалось, их пришлось ампутировать. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, следователи дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за своевременную обрезку деревьев.

Ранее СК начал проверку после смерти мужчины во время урагана в Нижнем Тагиле.

Ураган на Урале

Третьего июня, мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале привели к массовым отключениям электричества. По данным местных властей, в общей сложности без света остались более 100 тыс. человек, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, там был введен режим ЧС. Кроме того, во время урагана погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

В понедельник в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области сообщили, что более 4,3 тыс. жителей вторые сутки остаются без электроснабжения после ураганного ветра, который бушевал в регионе вечером 3 июня. По данным властей, минувшей ночью электроснабжение восстановлено в домах более 10 тыс. жителей области. Всего в городе в результате удара стихии повреждено около 100 многоквартирных домов.

Штормовое предупреждение на территории Свердловской и Челябинской областей продлено на 5 июня. По информации синоптиков, сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, града, местами крупного, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с. Кроме того, штормовое предупреждение 5 июня было введено в городе Ишиме в Тюменской области.