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Челябинская область сможет на 25% увеличить сбор зерна, создав отраслевой союз

Новости Урала
5 июня, 12:46 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 5, июня. /ТАСС

Сейчас цены на зерно на уровне области регулируются преимущественно рынком, это приводит к тому, что в определенные годы цены опускаются ниже себестоимости

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Учрежденный аграриями Челябинской области региональный Союз участников зернового рынка поможет решить ключевые проблемы зернопроизводителей. В результате область сможет увеличить валовый сбор зерна с 2 млн до 2,5 млн тонн в год, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы областного Минсельхоза.

"В Челябинской области учрежден региональный Союз участников зернового рынка. Организация нацелена на решение важных отраслевых проблем - поиск баланса интересов в отношениях с переработчиками зерна, участие в разработке механизмов ценообразования на зерно. Решив проблему ценообразования и наладив отношения с переработчиками, зернопроизводители Челябинской области смогут увеличить валовый сбор зерна до 2,5 млн тонн в год (последние несколько лет собирали около 2 млн тонн зерна в год - прим. ТАСС). Тогда с 14-15 места в России по сбору зерна область переместится в первую десятку", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас цены на зерно на уровне области регулируются преимущественно рынком. Это приводит к тому, что в определенные годы цены опускаются ниже себестоимости, выращивать зерно в эти годы становится невыгодно и аграрии объемы производства вынужденно снижают.

"Любому из аграриев решить вопрос ценообразования в одиночку не получится, как и урегулировать спорные нюансы в отношении с элеваторами, переработчиками. Другое дело - работа отраслевого союза", - отметили в Минсельхозе.

По официальным данным, в учрежденный Союз участников зернового рынка Челябинской области вошли 20 сельхозорганизаций, в том числе фермерские хозяйства и крупные перерабатывающие холдинги. Возглавил его глава Сосновского муниципального района Евгений Ваганов.

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