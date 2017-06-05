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Около 70 млн рублей необходимо на восстановление домов в Нижнем Тагиле после урагана

Новости Урала
5 июня, 13:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Кровельные работы потребуется провести на 197 многоквартирных домах

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Администрация Нижнего Тагила
© Администрация Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Порядка 70 млн рублей необходимо на восстановление домов в Нижнем Тагиле (Свердловская область), который больше всего в регионе пострадал от урагана. Об этом сообщили в департаменте информационной политики главы области.

"Всего кровельные работы потребуется провести на 197 многоквартирных домах и 26 социальных объектах. Как отмечают эксперты, на восстановление кровель домов в Нижнем Тагиле потребуется не менее 70 млн рублей", - отметили там.

В понедельник врио губернатора Евгений Куйвашев посетил муниципалитет и вместе с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым побывал в школе № 65, где порывами ветра снесло часть кровли. По предварительным данным, только на ремонт кровли образовательного учреждения необходимо не менее 3 млн рублей.

Куйвашев поручил обеспечить оперативное восстановление систем жизнеобеспечения. Особенно это касается электросетевого хозяйства города. Глава региона посмотрел, как ведется расчистка трамвайных путей и автомобильных дорог от упавших веток деревьев, которые также повредили опоры ЛЭП и провода. Всего в городе в ходе урагана упало около сотни деревьев.

Ураган на Урале

3 июня мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале привели к массовым отключениям электричества. По данным местных властей, в общей сложности без света остались более 100 тыс. человек, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, там был введен режим ЧС. Во время урагана погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

По последним данным, в регионе более 1,3 тыс. жилых домов остаются без энергоснабжения с населением более 5 тыс. человек. По данным министра ЖКХ и энергетики Свердловской области, восстановить подачу света планирует 6 июня.

Штормовое предупреждение на территории Свердловской и Челябинской областей продлено на 5 июня. По информации синоптиков, сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, града, местами крупного, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с. Кроме того, штормовое предупреждение 5 июня было введено в городе Ишиме в Тюменской области.

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