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Три человека пострадали из-за сильного ветра в Тюмени

Новости Урала
5 июня, 13:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

У всех поверхностные раны, но госпитализация не потребовалась

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за сильного ветра в Тюмени, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Инцидент случился в выходные в центре Тюмени, сильный порыв ветра оторвал ветку дерева, которая упала на проходивших людей. Пострадали три человека, в том числе ребенок, у всех поверхностные раны, но госпитализация не потребовалась", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в городе Ишиме Тюменской области 5 июня объявлено штормовое предупреждение, ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Стихия на Урале

3 июня мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале привели к массовым отключениям электричества. По данным местных властей, в общей сложности без света остались более 100 тыс. человек, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация была в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, где ввели режим ЧС. Во время стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

По последним данным, в Свердловской области более 1,3 тыс. жилых домов с населением более 5 тыс. человек остаются без энергоснабжения. По данным министра ЖКХ и энергетики Свердловской области, восстановить подачу света планируется 6 июня.

Штормовое предупреждение на территории Свердловской и Челябинской областей продлено на 5 июня. По информации синоптиков, сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, града, местами крупного, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с.

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