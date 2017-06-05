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Регионы Урала представят на Российско-Китайском ЭКСПО более 10 инвестпроектов

Новости Урала
5 июня, 14:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Самое большое количество проектов презентует Свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) представят на Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет в Харбине с 15 по 19 июня 2017 года, 11 инвестпроектов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Уральской торгово-промышленной палате.

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"В один из дней выставки регионы УрФО представят 11 инвестпроектов. Перед презентацией всех 6 субъектов РФ собравшихся поприветствует лично полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских. В этот день также состоятся личные переговоры бизнесменов двух стран", - сказали в палате.

По данным пресс-службы, самое большое количество проектов презентует Свердловская область. "В частности, от этого региона будут презентованы пять инвестпроектов - это строительство завода по производству метанола, создание комплекса по глубокой переработке древесины и Выйского деревообрабатывающего комбината, особая экономическая зона "Титановая долина" и индустриальный парк "Богословский". По два проекта представят Челябинская и Тюменская области, ЯНАО и Курганская область покажут по одному проекту", - добавили там.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на генконсула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, что количество стран и регионов, участвующих в ЭКСПО, выросло на 50% по сравнению с 2016 годом.

Об ЭКСПО

Первое российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. квадратных метров, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов.

Второе прошло там же в 2015 году, когда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1,279 тыс. предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

В прошлом году Российско-Китайское ЭКСПО проходило в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в городе, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.

В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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