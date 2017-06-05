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Школьники изучат IT-технологии и актерское мастерство в Детском университете на Урале

Новости Урала
5 июня, 14:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Летняя школа для детей пройдет в июне этого года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Школьники впервые начнут изучать IT-технологии и актерское мастерство в Детском научно-техническом университете. Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), летняя школа для детей пройдет в июне этого года.

"К традиционным направлениям летней школы Детского научно-технического университета "Поиск" добавились новые - "Информационные технологии" и гуманитарное направление, в том числе актерское мастерство. Поучаствовать в школе, которая пройдет с 17 по 29 июня, могут школьники пятых-восьмых классов. Среди других направлений работы - "Биология", "Математика", "Химия", "Астрономия" и "Физика", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в программе школы - экскурсии в научно-исследовательские лаборатории университета, работа в Коуровской астрономической обсерватории, занятия по античному театру, посещение предприятий региона. "Школьники научатся безопасной работе с химическими веществами и физическими приборами, самостоятельно изготовят и опробуют простейшие астрономические приборы, сконструируют робота, сыграют в математические игры, а также поставят биологические опыты", - уточнили в пресс-службе.

Детский университет открылся в январе 2017 года, он ориентирован на практическую деятельность и повышение мотивации детей к изучению выбранного предмета. Университет работает по примеру образовательного центра "Сириус" в Сочи - на стыке общего и дополнительного образования. Занятия проводят научные сотрудники, аспиранты и студенты УрФУ.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы. Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области.

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