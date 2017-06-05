"МРСК Урала" оценила ущерб от урагана в Свердловской области в 20 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "МРСК Урала" оценила ущерб, который нанес ураганный ветер в Свердловской области, в 20 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Примерный экономический ущерб, который нанесла стихия электросетевому комплексу компании на территории Свердловской области, по первым оценкам составил порядка 20 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
В компании уточнили, что энергетики в полном объеме восстановили подачу электроэнергии жителям области. Аварийно-восстановительные работы осуществлялись в круглосуточном режиме в течение двух суток. Для ликвидации последствий урагана было задействовано более 120 бригад и порядка 150 единиц техники.
По данным свердловского управления МЧС, без энергоснабжения в Свердловской области остаются еще 5 тыс. человек, которые запитаны от других компаний. Восстановить подачу света планируют 6 июня.
Мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале 3 июня привели к массовым отключениям электричества. По данным властей, свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске в Свердловской области, там был введен режим ЧС. В результате разгула стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.