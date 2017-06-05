Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"МРСК Урала" оценила ущерб от урагана в Свердловской области в 20 млн рублей

Новости Урала
5 июня, 16:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Энергетики в полном объеме восстановили подачу электроэнергии жителям области, без энергоснабжения в регионе остаются еще пять тысяч человек, которые запитаны от других компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "МРСК Урала" оценила ущерб, который нанес ураганный ветер в Свердловской области, в 20 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Примерный экономический ущерб, который нанесла стихия электросетевому комплексу компании на территории Свердловской области, по первым оценкам составил порядка 20 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В компании уточнили, что энергетики в полном объеме восстановили подачу электроэнергии жителям области. Аварийно-восстановительные работы осуществлялись в круглосуточном режиме в течение двух суток. Для ликвидации последствий урагана было задействовано более 120 бригад и порядка 150 единиц техники.

По данным свердловского управления МЧС, без энергоснабжения в Свердловской области остаются еще 5 тыс. человек, которые запитаны от других компаний. Восстановить подачу света планируют 6 июня.

Мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале 3 июня привели к массовым отключениям электричества. По данным властей, свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске в Свердловской области, там был введен режим ЧС. В результате разгула стихии погиб один человек, 11 госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, еще один - в Челябинской.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвы
2
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
5
Лето без клещей: как защититься от переносчиков энцефалита
6
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
7
Жириновский: Трамп до конца года укрепит свою власть, и тогда "полетят головы"
Темы дня
Загрузка...
Реклама