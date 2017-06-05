Четверых жителей Урала будут судить за разбой и сбор денег для боевиков в Сирии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Урала, которых обвиняют в разбойных нападениях и грабежах в Тюменской и Свердловской областях для финансирования воюющих в Сирии террористов. Пострадавшие причинили своим жертвам ущерб на 18,5 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба управления Следственного комитет (СК) по Тюменской области.
"Жителям Урала Магомеду Бахарчиеву, Артуру Юсупову, Рустаму Тимерзянову и Азату Тимерзянову предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ. По версии следствия, в 2012 году они, являясь приверженцами радикальной исламской идеологии, объединились в группу для совершения преступлений. Злоумышленники нападали на граждан и организации для завладения их имуществом и получения материальной выгоды. При этом часть денежных средств, полученных преступным путем, участники организованной группы планировали направлять на финансирование незаконных вооруженных формирований, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы.
В СК добавили, что обвиняемые совершали грабежи и разбойные нападения с 2012 по 2015 годы на территории Уральского федерального округа и в других регионах. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в районный суд города Тюмени", - добавили в пресс-службе.