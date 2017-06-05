В Екатеринбурге у жителя Ухты изъято более 12 кг синтетического наркотика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге обнаружили у жителя города Ухты более 12 килограммов синтетического наркотика. Это одна из самых крупных партий запрещенного вещества, изъятого за последние полгода на Среднем Урале, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
"По факту изъятия из незаконного оборота как минимум более 13 тыс. доз синтетического наркотического вещества (12 килограммов) сотрудники следственного подразделения отдела полиции №13 УМВД России по городу Екатеринбургу возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на сбыт в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде длительного срока лишения свободы", - сказал Горелых.
Он добавил, что сыщики установили личность наркодилера. Им оказался житель города Ухты республики Коми 1991 года рождения. "По предварительным данным, подозреваемый брал из тайника в Москве партию синтетического наркотика и на своей иномарке Hyundai развозил по субъектам, где делал схроны... Суд Чкаловского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции, арестовал жителя Ухты, сейчас он содержится под стражей, а сыщики выясняют круг его сообщников", - отметил собеседник агентства.