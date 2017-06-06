Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электроснабжение Сатки полностью восстановлено после сбоя

Новости Урала
6 июня, 9:12 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 6, июня. /ТАСС

В понедельник почти 14 тысяч жителей города остались без электричества

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение города Сатка Челябинской области, где накануне почти 14 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщили сегодня в отделе по связям с общественностью компании "Челябэнерго" (филиал ОАО "МРСК Урала").

"Энергетики "МРСК Урала" полностью восстановили электроснабжение жителей города Сатка. Сейчас все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - сообщили в компании.

Накануне произошло технологическое нарушение на подстанции 110/6 кВ "Западная", в результате без электричества остался Западный район с населением 13,8 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
4
Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеров
5
"Ъ": российские авиакомпании в 2016 году понесли убытки на 10 млрд рублей
6
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
7
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
Темы дня
Загрузка...
Реклама