Электроснабжение Сатки полностью восстановлено после сбоя

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение города Сатка Челябинской области, где накануне почти 14 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщили сегодня в отделе по связям с общественностью компании "Челябэнерго" (филиал ОАО "МРСК Урала").

"Энергетики "МРСК Урала" полностью восстановили электроснабжение жителей города Сатка. Сейчас все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - сообщили в компании.

Накануне произошло технологическое нарушение на подстанции 110/6 кВ "Западная", в результате без электричества остался Западный район с населением 13,8 тыс. человек.