Электроснабжение Сатки полностью восстановлено после сбоя

Все жилые дома в Ишимском районе освободились от паводковых водНовости Урала 6 июня, 9:27
Немецкий футбольный союз обсудит с УЕФА кризисную ситуацию в КатареСпорт 6 июня, 9:25
Электроснабжение Сатки полностью восстановлено после сбояНовости Урала 6 июня, 9:12
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млнПолитика 6 июня, 9:03
Краснодарский производитель газовых станций получил 100 млн рублей от "Промсвязьбанка"Банк историй успеха 6 июня, 9:01
РЛС "Воронеж-ДМ" в Красноярском крае заступит на боевое дежурство до конца 2017 г.Армия и ОПК 6 июня, 8:44
Премьер Японии принял приму Большого театра Захарову и скрипача РепинаКультура 6 июня, 8:43
Банда из шести человек задержана после ограбления банка в НовосибирскеСибирь 6 июня, 8:20
СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" на текущей неделеСпорт 6 июня, 7:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение города Сатка Челябинской области, где накануне почти 14 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщили сегодня в отделе по связям с общественностью компании "Челябэнерго" (филиал ОАО "МРСК Урала").
"Энергетики "МРСК Урала" полностью восстановили электроснабжение жителей города Сатка. Сейчас все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - сообщили в компании.
Накануне произошло технологическое нарушение на подстанции 110/6 кВ "Западная", в результате без электричества остался Западный район с населением 13,8 тыс. человек.