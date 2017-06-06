Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все жилые дома в Ишимском районе освободились от паводковых вод

Новости Урала
6 июня, 9:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

В Тюменской области остаются подтопленными 34 дома в Викуловском районе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Подтопленная территория частного сектора в Ишиме, май 2017 г.

Подтопленная территория частного сектора в Ишиме, май 2017 г.

© Михаил Почуев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Все жилые дома в Ишимском муниципальном районе Тюменской области освободились от паводковых вод. В регионе остаются подтопленными 34 дома в Викуловском районе, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

Читайте также новости по теме:
Паводок на Урале
© Антон Подгайко/ТАСС

Тюменская область просит 600 млн рублей из резервного фонда для пострадавших от паводка

Более 230 жителей тюменской деревни отрезаны от "большой земли" из-за обрушения моста

В Тюменской области получили материальную помощь более 180 семей, пострадавших от паводка

"В городе Ишиме и Ишимском районе подтопленных жилых домов нет, на территории области остаются подтопленными 34 дома в Викуловском районе, всего эвакуировано 326 человек, в том числе 78 детей. В семи пунктах временного размещения (ПВР) располагается 89 человек, в том числе 27 детей. У родственников размещены 237 человек", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что материальную помощь получили 197 семей, в Ишиме выделено восемь квартир, в Ишимском районе - шесть квартир собственникам, чьи дома признаны непригодными для проживания. "На территории Ишима подтоплено 1686 нежилых садоводческих участков, в Абатском районе - 270 участков", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора Тюменской области отметили, что в муниципалитетах, пострадавших от паводка, продолжаются восстановительные работы. "На заседании оперативного штаба принято решение о выделении из регионального бюджета материальной помощи на ремонт жилья в зависимости от степени ущерба. Для помощи в наведении порядка на придомовых территориях и на садовых участках будут подключены волонтеры и специалисты МЧС", - добавили в администрации.

Ранее глава региона Владимир Якушев сообщил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок на Урале
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
4
Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеров
5
"Ъ": российские авиакомпании в 2016 году понесли убытки на 10 млрд рублей
6
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
7
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
Темы дня
Загрузка...
Реклама