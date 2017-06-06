Все жилые дома в Ишимском районе освободились от паводковых вод

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Все жилые дома в Ишимском муниципальном районе Тюменской области освободились от паводковых вод. В регионе остаются подтопленными 34 дома в Викуловском районе, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
"В городе Ишиме и Ишимском районе подтопленных жилых домов нет, на территории области остаются подтопленными 34 дома в Викуловском районе, всего эвакуировано 326 человек, в том числе 78 детей. В семи пунктах временного размещения (ПВР) располагается 89 человек, в том числе 27 детей. У родственников размещены 237 человек", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что материальную помощь получили 197 семей, в Ишиме выделено восемь квартир, в Ишимском районе - шесть квартир собственникам, чьи дома признаны непригодными для проживания. "На территории Ишима подтоплено 1686 нежилых садоводческих участков, в Абатском районе - 270 участков", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе губернатора Тюменской области отметили, что в муниципалитетах, пострадавших от паводка, продолжаются восстановительные работы. "На заседании оперативного штаба принято решение о выделении из регионального бюджета материальной помощи на ремонт жилья в зависимости от степени ущерба. Для помощи в наведении порядка на придомовых территориях и на садовых участках будут подключены волонтеры и специалисты МЧС", - добавили в администрации.
Ранее глава региона Владимир Якушев сообщил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.