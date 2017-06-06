Первое заседание по делу о массовой драке на фестивале "Торнадо" назначено на 7 июня

Во время драки на рок-фестивале в Миассе. Август 2010 года © ИТАР-ТАСС/ИА "Челновости.Ру"

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд планирует начать 7 июня рассмотрение уголовного дела о массовой драке, которая произошла в 2010 году на рок-фестивале "Торнадо" в городе Миассе, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы суда Евгения Нациевская.

"7 июня на 10 утра (08.00 мск) в Челябинском областном суде запланировано первое заседание по делу о массовой драке на фестивале "Торнадо", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что главным подозреваемым по делу проходит Александр Гирь, он обвиняется по статьям УК РФ "Организация массовых беспорядков" и "Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе". Дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что он длительное время скрывался от правосудия. В июне 2016 года расследование было возобновлено.

В 2012 году суд вынес приговор 13 участникам массовой драки на рок-фестивале "Торнадо": организатору драки Роберту Назаряну назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, его соучастникам Константину Катаеву и Андрею Изметьеву - 5 и 4,5 года лишения свободы соответственно, остальные участники драки приговорены к срокам лишения свободы от трех до четырех лет.

Рок-фестиваль "Торнадо" проходил с 27 по 29 августа 2010 года на территории детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской в поселке Тургояк города Миасса, на нем присутствовали более 2 тыс. зрителей. Конфликт между несколькими посетителями и группой местных жителей произошел 28 августа возле одного из кафе. Местные жители решили отомстить и на следующий день прибыли на территорию, где проходил фестиваль, начали избивать его посетителей, уничтожать имущество. Основной причиной преступления, по данным следствия, явилось неприятие нападавшими увлечения участников фестиваля рок-музыкой.

Особую сложность для следователей представляло установление всех участников конфликта с обеих сторон, так как молодые люди приехали в Миасс не только из Челябинской области, но и из Башкирии, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, других регионов РФ. Участников драки устанавливали с помощью фотопортретной экспертизы, которая стала важным доказательством виновности обвиняемых. Потерпевшие устанавливались через обращение следователей в СМИ и с помощью социальных сетей. Установив всех участников фестиваля, следователи признали потерпевшими 39 человек, в рамках расследования было проведено более 700 допросов свидетелей и потерпевших, 40 обысков и выемок, объем уголовного дела составил 73 тома.