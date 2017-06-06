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Восстановительные работы после урагана в Свердловской области завершены на 80%

Новости Урала
6 июня, 10:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

Штормовое предупреждение в регионе перестало действовать с 6 июня, пока опасных явлений не ожидается

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий урагана в Свердловской области завершены на 80%. Об этом во вторник сообщил журналистам врио замначальника ГУ МЧС по региону Эдуард Лукоянов.

"В общей сложности на ликвидацию последствий задействовано 1300 человек, это не только подразделения МЧС, но и все коммунальные службы. Серьезная обстановка пока остается в шести населенных пунктах трех муниципальных образований. С сегодняшнего дня проступаем к ликвидации последствий на тех участках, где порывы ветра оборвали ЛЭП, в ближайшие двое суток мы эти работы планируем полностью завершить. По состоянию на 19:00 мск 5 июня 80% восстановительных работ завершены, ночью они не велись", - сказал представитель МЧС.

По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, штормовое предупреждение в регионе перестало действовать с 6 июня, пока опасных явлений не ожидается. "На территории области функционируют порядка 36 метеостанций, четыре из которых - автоматические, остальные с наблюдателями", - добавила она.

Мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале 3 июня привели к массовым отключениям. По данным властей, свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС. В результате разгула стихии погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской.

В настоящее время энергоснабжение всех 48 населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от урагана, восстановлено. Локальные работы на распределительных сетях низкого напряжения продолжаются в Староуткинске и Нижнем Тагиле, к утру 6 июня без электричества здесь оставались 525 потребителей.

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