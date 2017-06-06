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Уральские ученые создали устройство, предупреждающее об ухудшении состояния человека

Новости Урала
6 июня, 11:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

Аппарат анализирует параметры сердечного ритма

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) разработали прототип устройства, предупреждающего как минимум за 30 минут об ухудшении состояния человека на основе анализа параметров сердечного ритма. Об этом сообщил ТАСС руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман.

"Основная задача нашей разработки - предсказание, а в конечном итоге - предотвращение жизнеугрожающих состояний. В основе программно-аппаратного комплекса лежит метод, основанный на анализе последовательности интервалов между сердечными сокращениями. Изобретение может быть полезно для врачей, которые наблюдают за пациентами в условиях реанимационных отделений и палат интенсивной терапии, так как основной его задачей является предупредить персонал о предстоящем ухудшении состояния пациента как минимум за 30 минут, что позволит врачам принять правильные решения для спасения жизни", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что зачастую современные методы диагностики не позволяют заранее оповестить медицинский персонал об изменениях в организме больного, которые могут привести к смерти. "В правом предсердии находится синусовый узел, который является главным "водителем" ритма сердца, именно он служит индикатором общих изменений в организме.

Наша разработка позволяет проводить мониторинг факторов, предвещающих о возникновении таких жизнеугрожающих состояний как болевой шок, дыхательная недостаточность, нарушения ритма и заблаговременно оповещать медицинский персонал как звуковым сигналом, так и индикацией на мониторе, где именно происходят изменения в организме", - пояснил Шуман.

Он добавил, что в настоящее время разработан прототип устройства, в дальнейшем запланированы клинические испытания. "Над проектом мы работаем около года. От существующих аналогов прототип отличает мобильность, компактность, отечественное программное обеспечение, что в перспективе может обеспечить конкурентоспособную цену", - уточнил Шуман.

Инновационный центр является отдельным структурным подразделением вуза, он открылся в 2016 году. Задача центра - поддержка молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, обеспечение консультациями, проектное образование для студентов, помощь с грантовой деятельностью, акселерация проектов. Одним из направлений его работы также является внедрение и поддержка разработок ученых в области биотехнологий.

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