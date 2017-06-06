Представители 46 стран мира стали участниками IT-форума в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Представители 46 стран мира, в том числе стран БРИКС и ШОС, стали участниками девятого международного IT-форума, который проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"В девятом международном IT-форуме принимают участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко, представители 44 субъектов РФ и 46 стран мира, в числе которых консулы Франции, Африки, Армении, Индии, Китая, Мадагаскара, республики Бенин, а также главы профильных ведомств и министерств из Вьетнама, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии и других государств", - сказали в департаменте.

По данным губернатора Югры, по итогам прошлого года регион поднялся до третьего места в рейтинге Минкомсвязи России по уровню развития информационного общества и электронного правительства, пропустив вперед лишь Москву и Санкт-Петербург. По итогам прошлого года доступ в интернет по технологии 4G получили 45 населенных пунктов Югры, доступ к высокосортному интернету сейчас имеют 96% населения округа и еще 87,6% жителей региона имеют скоростной доступ от не менее чем двух операторов связи. В 2015 году этот показатель составлял всего 66%.

Высокую значимость мероприятия отметил в своем обращении к участникам форума министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В сегодняшних условиях важно то, что одним из ключевых мероприятий форума станет Международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум - Ханты-Мансийск". Страны БРИКС и ШОС все больше сближает общее стремление к укреплению полицентрического мироустройства, заинтересованность в продвижении позитивной повестки дня в мировых делах, выработке оптимальных путей устойчивого развития", - сказал Лавров.

Одной из ключевых тем форума станет дискуссия по кибербезопасности. "Только так, с применением коллективных подходов, и можно противодействовать современным киберугрозам и вызовам, одерживать верх в схватке с киберпреступностью. Мы надеемся на то, что все участники форума смогут объединить свои усилия на этом направлении, сделать интернет стабильным и свободным от криминала и тем самым обеспечить устойчивое развитие цифровой экономики и цифрового общества. Югра готова стать пилотной площадкой по реализации всех связанных с информационной безопасностью инициатив и открыта для ваших предложений", - отметила Комарова.

Девятый международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС открылся во вторник в Ханты-Мансийске. Ключевыми темами форума станет кибербезопасность IT-технологии в экологии. Международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум - Ханты-Мансийск" пройдет впервые.