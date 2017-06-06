Первый региональный музей "Россия - моя история" откроют на Урале 15 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Открытие музейно-выставочного павильона "Россия - моя история" состоится в Екатеринбурге 15 августа, сообщил во вторник врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"15 августа запускаемся. Федеральный компонент (музейной экспозиции - прим. ТАСС), интерактивный, готов, осталось только запустить все необходимые серверы. Над региональным компонентом мы уже работаем", - сказал Куйвашев на заседании Заксобрания региона.

Он отметил, что проект реализуется совместно с "Газпромом", компания уже перечислила необходимые на него деньги. "Музей будет одной из лучших площадок по развитию нашей страны. Он будет одним из крупнейших научных, общественных, образовательных центров, там будут специальные программы для детей, для людей различных возрастов", - добавил Куйвашев.

Ранее со ссылкой на министра культуры Свердловской области Светлану Учайкину сообщалось, что разработку регионального контента для будущего музея ведет рабочая группа из 30 специалистов, в которую вошли историки, краеведы из Уральского федерального университета, специалисты региональных Министерств культуры и образования. По ее словам, региональный контент "отразит историю Урала с появления первых стоянок до наших дней".

Выставочный павильон Музея истории России за 350 млн рублей построят в Екатеринбурге в 2017 году на улице Народной Воли. Проектом предусмотрено возведение двухэтажного здания выставочного павильона треугольной формы высотой 17 метров и площадью 6,7 тыс. кв. метров. В здании разместится филиал исторического парка "Россия - моя история", который располагается в Москве в павильоне №57 на ВДНХ. В рамках проекта Патриаршим советом по культуре созданы четыре исторических выставки - "Рюриковичи", "Романовы", "1917-1945", "1945-2016".