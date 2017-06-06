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Рейс АК "Россия" из Екатеринбурга на греческий Родос задержан почти на семь часов

Новости Урала
6 июня, 14:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга на Родос (Греция) задержан почти на 7 часов, согласно данным аэропорта Кольцово.

"Рейс FV-5819 авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга на Родос (Греция) должен был вылететь сегодня (6 июня) в 14:05 по местному времени (12:05 мск) , однако вылет был перенесен на 20:55 по местному времени (18:55)", - сообщается на онлайн-табло.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.

Комментарием авиакомпании "Россия" ТАСС пока не располагает.

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