Рейс АК "Россия" из Екатеринбурга на греческий Родос задержан почти на семь часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга на Родос (Греция) задержан почти на 7 часов, согласно данным аэропорта Кольцово.

"Рейс FV-5819 авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга на Родос (Греция) должен был вылететь сегодня (6 июня) в 14:05 по местному времени (12:05 мск) , однако вылет был перенесен на 20:55 по местному времени (18:55)", - сообщается на онлайн-табло.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.

Комментарием авиакомпании "Россия" ТАСС пока не располагает.