Тюменская область планирует сотрудничать с Индией в судостроительстве и IT-технологиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Тюменская область намерена сотрудничать с Индией в судостроительстве, IT-технологиях, деревообработке, туризме и других сферах. Об этом сообщил во вторник глава региона Владимир Якушев на встрече с послом Индии в РФ Панкаджом Сараном, который прибыл в Тюмень с рабочей поездкой.

"Мы можем предложить к реализации проекты по ряду направлений, с учетом интересов Тюменской области и Индии: сотрудничество с индийскими компаниями в судостроительной сфере, проекты по переработке продукции компании "Сибур": литье полимерных изделий и производство нетканых материалов, создание деревообрабатывающего производства на территории Тюменской области, сотрудничество в сфере информационных технологий", - сказал он.

По словам губернатора, взаимовыгодными могут стать проекты в области здравоохранения, развития туризма, спорта, научных и образовательных обменов. "Среди других направлений - строительство "зернохаба" на территории агроиндустриального парка, создание терминала для хранения и переработки зерна откроет перспективы для его дальнейшего экспорта, и создание производств легкой промышленности на территории Тюменской области", - уточнил Якушев.

Он отметил, что в настоящее время в реестре Тюменской области почти 500 инвестиционных проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей. "Наиболее яркие примеры реализации проектов - Антипинский НПЗ - один из двух крупных нефтеперерабатывающих заводов в России, построенных "с нуля" за последние 35 лет, "Тобольск-Полимер" - один из самых масштабных проектов в российской нефтехимии, в который было инвестировано почти 100 млрд рублей с учетом инфраструктуры, и другие", - пояснил губернатор.

По данным властей, в 2016 году внешнеторговый товарооборот Тюменской области с Индией составил более $9 млн. Регион экспортирует в Индию фанеру и древесные материалы, импортирует оборудование и механические устройства, насосы и их комплектующие, а также предметы одежды.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года объем инвестиций вырос на 14,5% и составил свыше 261,5 млрд рублей, общий объем инвестиций за 10-летний период вырос в три раза. За последние три года в регионе было открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. Всего в 2017 году в регионе будет запущен 21 новый инвестиционный проект, в основном это новые промышленные производства, также начнется реализация еще 17 проектов.