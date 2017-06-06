Власти Югры и "Ростелеком" создадут кластер информационных технологий

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Югры и "Ростелеком" в рамках IT-форума в Ханты-Мансийске подписали соглашение о создании кластера информационных технологий в регионе, сообщили в пресс-службе компании.
"Соглашение было подписано между правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице Алексея Забозлаева и ПАО "Ростелеком" в лице директора Ханты-Мансийского филиала компании Дмитрия Лукошкова", - сказали в пресс-службе.
По данным компании, кластер формируется для информационного взаимодействия и повышения конкурентоспособности региона. Заключение соглашения позволит консолидировать действия органов власти и предпринимательского сообщества, общественных организаций для экономического развития региона с помощью IT-технологий. Детали создания кластера не разглашаются.
"Создание в России цифровой экономики - задача государственной важности. На федеральном уровне создается программа "Цифровая экономика Российской Федерации". "Ростелеком" принимает участие в создании этой программы. Цифровая экономика - более технологичная, более эффективная и более успешная модель по сравнению с традиционными формами хозяйствования", - добавили в пресс-службе.
Девятый международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит 6-7 июня в Ханты-Мансийске. Ключевыми темами форума станут кибербезопасность и IT-технологии в экологии. Ключевое мероприятие форума, международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум - Ханты-Мансийск" пройдет впервые.