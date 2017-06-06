Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Зауралье в 2017 году создадут региональный фонд развития промышленности

Новости Урала
6 июня, 15:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

Фонд в рамках программы "Совместные займы" будет предоставлять предприятиям займы от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых на срок не более пяти лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Региональный фонд развития промышленности (ФРП) будет создан в Курганской области. Планируется, что он начнет работу в августе 2017 года, сообщил во вторник ТАСС первый замдиректора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Зауралья Сергей Горбачев.

"Предполагается, что региональный фонд развития промышленности начнет работу в августе 2017 года. Общий объем инвестиций на выдачу фондом займов на начальном этапе составит 260 млн рублей, из которых 40 млн рублей - средства областного бюджета, 90 млн рублей - средства федерального фонда, остальные 130 млн выделят предприятия", - сказал Горбачев.

По данным пресс-службы правительства Курганской области, фонд в рамках программы "Совместные займы" будет предоставлять предприятиям займы от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых на срок не более пяти лет. При этом заемщик должен привлечь 50% своих средств, средств частных инвесторов или банков. "Проекты, которые могут получить финансирование из фондов, должны быть направлены на производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых технологий", - сказали в пресс-службе.

Как отметил Горбачев, главная цель - увеличение объема экономики Зауралья за счет роста промышленности. "Мы ставим перед собой задачу до 2020 года увеличить объем производства вдвое. Это (создание фонда - прим. ТАСС) - один из элементов роста валового регионального продукта и сокращения дефицита бюджета", - добавил он.

Региональные ФРП также созданы в Челябинской и Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Ульяновской и Ярославской областях, Пермском крае, в Псковской и Тульской областях.

Фонд развития промышленности основан в конце 2014 года по инициативе Минпромторга РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. ФРП создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств, обеспечения импортозамещения. Для реализации промышленно-технологических проектов ФРП на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в размере от 50 млн до 500 млн руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама