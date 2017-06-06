В Зауралье в 2017 году создадут региональный фонд развития промышленности

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Региональный фонд развития промышленности (ФРП) будет создан в Курганской области. Планируется, что он начнет работу в августе 2017 года, сообщил во вторник ТАСС первый замдиректора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Зауралья Сергей Горбачев.
"Предполагается, что региональный фонд развития промышленности начнет работу в августе 2017 года. Общий объем инвестиций на выдачу фондом займов на начальном этапе составит 260 млн рублей, из которых 40 млн рублей - средства областного бюджета, 90 млн рублей - средства федерального фонда, остальные 130 млн выделят предприятия", - сказал Горбачев.
По данным пресс-службы правительства Курганской области, фонд в рамках программы "Совместные займы" будет предоставлять предприятиям займы от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых на срок не более пяти лет. При этом заемщик должен привлечь 50% своих средств, средств частных инвесторов или банков. "Проекты, которые могут получить финансирование из фондов, должны быть направлены на производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых технологий", - сказали в пресс-службе.
Как отметил Горбачев, главная цель - увеличение объема экономики Зауралья за счет роста промышленности. "Мы ставим перед собой задачу до 2020 года увеличить объем производства вдвое. Это (создание фонда - прим. ТАСС) - один из элементов роста валового регионального продукта и сокращения дефицита бюджета", - добавил он.
Региональные ФРП также созданы в Челябинской и Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Ульяновской и Ярославской областях, Пермском крае, в Псковской и Тульской областях.
Фонд развития промышленности основан в конце 2014 года по инициативе Минпромторга РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. ФРП создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств, обеспечения импортозамещения. Для реализации промышленно-технологических проектов ФРП на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в размере от 50 млн до 500 млн руб.