Уральский народный хор даст концерт во Вьетнаме в День России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Уральский народный хор по случаю Дня России даст во Вьетнаме большой концерт и выступит на государственном приеме. Музыканты исполнят на вьетнамском языке гимн России и песню "Подмосковные вечера", а также композиции "Катюша" и "Калинка", сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.
"Уральский народный хор отправится на гастроли во Вьетнам по приглашению посольства России во Вьетнаме и министерства культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам. Специально для гастрольного тура артисты хора выучили несколько песен на вьетнамском языке, включая гимн России и композицию "Подмосковные вечера". Во Вьетнам отправится и солистка Уральского народного хора, народная артистка России Светлана Комаричева, она исполнит композиции "Гляжу в озера синие" и "Течет река Волга", - сообщили в пресс-службе.
Большой концерт пройдет в Ханое в День России для граждан Вьетнама, которые ранее учились или жили в России, и для россиян, проживающих во Вьетнаме. "Также 13 июня состоится выступление хора на государственном приеме по случаю Дня России, в котором примут участие представители партийно-государственного руководства Вьетнама, министерств, ведомств, общественных организаций, а также представители зарубежных дипломатических корпусов и международных организаций в Ханое", - отметили в пресс- службе.
"И вьетнамцы, и корейцы, и китайцы очень тепло относятся к нашим уральским песням, особенно лирическим, трогательным, душевным. Мы не можем не привезти то, что они любят слушать. Это и "Подмосковные вечера", и "Калинка", и "Катюша". Представим уральские песни и, конечно, зажигательные уральские танцы", - добавил руководитель коллектива Евгений Пасечник.
Уральский государственный академический русский народный хор - лауреат международных и всесоюзных конкурсов, участник многих музыкальных фестивалей. За более чем 70 лет существования хора, артисты представили сотни тысяч концертов практически во всех городах России, выступали более чем в 40 странах. Коллектив гастролировал во Франции и Бельгии, в марте 2016 года он представил Россию на Всемирном фестивале культур в Нью-Дели (Индия).