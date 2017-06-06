Патриарх Кирилл планирует посетить "Царские дни" на Урале в июле 2018 г.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Свердловскую область в июле 2018 года, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию памяти императора Николая II и его семьи, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Свердловской области.
"Для нас большая честь, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благосклонно откликнулся на наше приглашение и изъявил желание посетить Екатеринбург в июле 2018 года. Мы совместно с Екатеринбургской митрополией активно готовимся к этой дате", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
По его словам, создана совместная рабочая группа, разрабатываются специальные культурные, образовательные и музейные программы, новые паломнические маршруты, планируется проведение тематических научных конференций.
В июле 2018 года в регионе планируют провести общественный форум, посвященный осмыслению трагических событий, произошедших 100 лет назад.
"Глава региона поручил совместно с РПЦ проработать вопрос возвращения в Россию останков великих князей Романовых, убитых 18 июля 1918 года в Алапаевске (Свердловская область - прим. ТАСС). В настоящее время останки причисленной к лику святых великой княгини Елизаветы Федоровны, а также некоторых других представителей династии Романовых находятся в Шанхае, и предстоит проделать большую работу по их возвращению", - отметили в пресс-службе.
По предварительным оценкам, в 2018 году на "Царских днях" в Свердловской области ожидается от 70 до 100 тыс. гостей и паломников. Также к 100-летию памяти царской семьи на Урале планируют установить памятный знак, разработать памятную медаль или монету, отремонтировать дороги по "гостевому маршруту", потратив на это 36 млн рублей.
Император Николай II вместе с женой, сыном, четырьмя дочерями и слугами были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Этот дом разрушили в 1977 году по постановлению ЦК КПСС. На его месте в 2003 году был построен Храм-на-Крови.
Ганина Яма - заброшенный Исетский рудник, куда после расстрела были привезены и уничтожены тела императора Николая II, членов его семьи и приближенных. В 2000 году на этом месте открылся монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Позже там же было построено семь храмов, по числу убитых членов царской семьи.