Патриарх Кирилл планирует посетить "Царские дни" на Урале в июле 2018 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Свердловскую область в июле 2018 года, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию памяти императора Николая II и его семьи, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Свердловской области.

"Для нас большая честь, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благосклонно откликнулся на наше приглашение и изъявил желание посетить Екатеринбург в июле 2018 года. Мы совместно с Екатеринбургской митрополией активно готовимся к этой дате", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Подготовка

По его словам, создана совместная рабочая группа, разрабатываются специальные культурные, образовательные и музейные программы, новые паломнические маршруты, планируется проведение тематических научных конференций.

В июле 2018 года в регионе планируют провести общественный форум, посвященный осмыслению трагических событий, произошедших 100 лет назад.

"Глава региона поручил совместно с РПЦ проработать вопрос возвращения в Россию останков великих князей Романовых, убитых 18 июля 1918 года в Алапаевске (Свердловская область - прим. ТАСС). В настоящее время останки причисленной к лику святых великой княгини Елизаветы Федоровны, а также некоторых других представителей династии Романовых находятся в Шанхае, и предстоит проделать большую работу по их возвращению", - отметили в пресс-службе.

По предварительным оценкам, в 2018 году на "Царских днях" в Свердловской области ожидается от 70 до 100 тыс. гостей и паломников. Также к 100-летию памяти царской семьи на Урале планируют установить памятный знак, разработать памятную медаль или монету, отремонтировать дороги по "гостевому маршруту", потратив на это 36 млн рублей.

Памяти царской семьи

Император Николай II вместе с женой, сыном, четырьмя дочерями и слугами были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Этот дом разрушили в 1977 году по постановлению ЦК КПСС. На его месте в 2003 году был построен Храм-на-Крови.

Ганина Яма - заброшенный Исетский рудник, куда после расстрела были привезены и уничтожены тела императора Николая II, членов его семьи и приближенных. В 2000 году на этом месте открылся монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Позже там же было построено семь храмов, по числу убитых членов царской семьи.