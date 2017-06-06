Электроснабжение в Свердловской области полностью восстановлено после урагана

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Электроснабжение в Свердловской области, прерванное 3 июня из-за урагана, полностью восстановлено, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго России.
"5 июня в 08:30 мск в зоне ответственности "Свердловэнерго" аварийно-восстановительные работы завершены, потребителям подано напряжение. Шестого июня в 16:20 мск в зоне ответственности АО "Облкоммунэнерго" аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, в аварийно-восстановительных работах были задействованы 144 бригады (482 человека) и 175 единиц спецтехники.
Мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале 3 июня привели к массовым отключениям. По данным Минэнерго РФ, около 100 тыс. человек и 303 социально-значимых объекта остались без электроснабжения, было обесточено 100 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС. В результате разгула стихии погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской.