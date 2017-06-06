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МАК назвал причину крушения самолета в ХМАО год назад, в результате которого погиб пилот

Новости Урала
6 июня, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Легкомоторный гидросамолет Че-26 разбился в 25 км от аэродрома Ханты-Мансийска из-за несоблюдения профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом, считают в ведомстве

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Легкомоторный гидросамолет Че-26 разбился в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2016 году в 25 километрах от аэродрома Ханты-Мансийска из- за несоблюдения профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом. Такие выводы опубликовала комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая завершила расследование этого авиационного происшествия.

"Причиной авиационного происшествия с гидросамолетом Че-26Б2 RA-2642G явилось невыдерживание профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом, что привело к столкновению воздушного судна с кронами деревьев и земной поверхностью", - сообщили в МАК.

Там отметили, что возможными факторами, которые способствовали возникновению такой ситуации в полете, стали отсутствие профессиональной подготовки в качестве пилота гидросамолета, неиспользование взлетного режима работы двигателей и применение марки бензина, не соответствующей рекомендованной фирмой-производителем двигателей гидросамолета. Кроме того, к таким факторам специалисты МАК отнесли также выполнение взлета без закрылков и нетрезвое состояние пилота, соответствующее средней степени опьянения.

ЧП произошло 19 июня 2016 года в районе озера Баклановское протоки Байбалак Ханты-Мансийского района ХМАО. По версии следствия, при взлете с водной поверхности гидросамолет не успел набрать достаточную высоту и, задев деревья, упал в лес. На борту находились пилот и два пассажира, в результате крушения пилот погиб, пассажиры получили множественные травмы.

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