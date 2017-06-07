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На Урале проверят управкомпанию после падения ветки на женщину во время урагана

Новости Урала
7 июня, 8:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

У пенсионерки зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом ключицы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Серовская городская прокуратура проверит действия сотрудников управляющей компании после падения ветки дерева на жительницу поселка Восточный Сосьвинского городского округа Свердловской области во время урагана 4 июня. Об этом в среду сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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"Установлено, что во время урагана, произошедшего 4 июня, в поселке Восточный, рядом с домом № 7 по ул. Береговая, по пути домой на женщину упала обломившаяся ветка тополя. Дерево находилось в двух метрах от жилого многоквартирного дома, управление которым осуществляет ООО "Восточное". В результате у пенсионерки врачами зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом ключицы слева. В ходе прокурорской проверки будут установлены должностные лица управляющей компании, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасностью насаждений", - говорится в сообщении прессс-службы.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки прокуратура оценит действия сотрудников управляющей компании.

Во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале в минувшие выходные погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Разбушевавшаяся стихия привела к массовым отключениям. По данным Минэнерго РФ, около 100 тыс. человек и 303 социально-значимых объекта остались без электроснабжения, было обесточено 100 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС.

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