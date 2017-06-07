В одном из районов Ямала введен режим ЧС из-за подтопления жилых домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за паводка. Талые воды с ледников подтопили жилые дома в поселке Овгор, сообщила в среду пресс-служба регионального управления МЧС.

"Со стороны гористой местности села Овгорт произошло таяние ледников, (отмечен) приток воды в горные ручьи, впадающие в реку Сыня. В результате притока произошло подмывание береговой части населенного пункта, что привело к подтоплению 7 домов и 12 придворовых территорий. На территории района введен режим ЧС", - отметили там.

По данным МЧС, в Овгорте развернут пункт временного размещения (ПВР), в нем находятся 8 человек, остальные граждане разместились у родственников. "В село Овгорт прибыли полицейские на моторных лодках для охраны общественного порядка и домов. Уровень воды в реке Сыня составляет 710 см. Проведены мероприятия по отсыпке и укреплению дамбы", - добавили в пресс-службе.

Общая численность группировки, обеспечивающей безопасность населения, 60 человек и 9 единиц техники (в том числе четыре плавсредства.

Ледоход в регионе прошел 27 мая, с 4 июня в ЯНАО наблюдается резкое потепление, температура воздуха повысилась до +20 градусов.