Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В одном из районов Ямала введен режим ЧС из-за подтопления жилых домов

Новости Урала
7 июня, 9:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

В селе Овгорт развернут пункт временного размещения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за паводка. Талые воды с ледников подтопили жилые дома в поселке Овгор, сообщила в среду пресс-служба регионального управления МЧС.

"Со стороны гористой местности села Овгорт произошло таяние ледников, (отмечен) приток воды в горные ручьи, впадающие в реку Сыня. В результате притока произошло подмывание береговой части населенного пункта, что привело к подтоплению 7 домов и 12 придворовых территорий. На территории района введен режим ЧС", - отметили там.

По данным МЧС, в Овгорте развернут пункт временного размещения (ПВР), в нем находятся 8 человек, остальные граждане разместились у родственников. "В село Овгорт прибыли полицейские на моторных лодках для охраны общественного порядка и домов. Уровень воды в реке Сыня составляет 710 см. Проведены мероприятия по отсыпке и укреплению дамбы", - добавили в пресс-службе.

Общая численность группировки, обеспечивающей безопасность населения, 60 человек и 9 единиц техники (в том числе четыре плавсредства.

Ледоход в регионе прошел 27 мая, с 4 июня в ЯНАО наблюдается резкое потепление, температура воздуха повысилась до +20 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама