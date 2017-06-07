Тюменская область подпишет соглашение с Агентством социнформации на форуме в Красногорске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Тюменской области подпишет соглашение о сотрудничестве с Агентством социальной информации в рамках Второго форума социальных инноваций регионов, который пройдет в Красногорске (Московская область) с 8 по 9 июня, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.

"В составе тюменской делегации представители органов власти, общественных организаций, социальные предприниматели. Также запланировано подписание соглашения между правительством Тюменской области и Агентством социальной информации - ведущей экспертной организацией российского некоммерческого сектора", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Тюменской области Владимир Якушев представит региональный опыт развития социальной инфраструктуры и улучшения качества жизни различных категорий населения. "Планируется, что тюменцы примут участие во всех экспертных сессиях, дискуссиях, круглых столах и мастер-классах, которые пройдут в ходе форума. Основные направления для обсуждения - роль социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала, роль бизнеса в устойчивом социальном развитии регионов, менеджмент в социальной сфере и другие", - пояснили в пресс-службе.

По данным региональных властей, по итогам 2016 года из средств областного бюджета поддержку получили 40 социально ориентированных некоммерческих организаций. "Финансирование выделено на реализацию программ по таким направлениям, как социальная поддержка семей, женщин, детей и молодежи, обучение и развитие детей с расстройствами аутистического спектра, трудоустройство и реабилитация инвалидов, профилактика асоциальных явлений. На данном этапе четыре организации уже реально предоставляют социальные услуги пожилым, инвалидам и лицам без определенного места жительства, 35 социально ориентированных некоммерческих организаций обучаются и заявили о готовности приступить к работе", - уточнили в пресс-службе.

Второй форум социальных инноваций регионов пройдет с 8 по 9 июня, он организован Советом Федерации, правительством Московской области, Министерством экономического развития РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Агентством стратегических инициатив.