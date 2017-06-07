Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группу людей эвакуировали с дороги на Ямале, где образовался провал из-за паводка

Новости Урала
7 июня, 10:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

Для их спасения была задействована дорожная техника, людей эвакуировали с помощью ковша экскаватора

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алла Железницкая/ГУ МЧС РФ по ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек с дороги в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкого автономного округа), где произошел провал из-за ее размытия паводковыми водами. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В городе Лабытнанги поступило сообщение о размытии дороги и необходимости эвакуации людей. На момент прибытия наблюдалось размытие дороги бурным потоком талых вод. Три человека, находившихся на противоположной стороне дороги, просили о помощи. За считанные минуты спасатели профессионально переправили людей через водный поток по пожарной раздвижной лестнице", - отметили в МЧС.

По данным пресс-службы, эвакуацию граждан пришлось проводить во второй раз. "Спасателям вновь пришлось принимать меры по эвакуации граждан, оказавшихся отрезанными от города в том же месте, на этот раз в "плену" оказались 10 человек, из которых двое были дети. Талые воды образовали провал дороги, перебраться через который самостоятельно людям уже не представлялось возможным. Для спасения граждан была задействована дорожная техника, людей эвакуировали с помощью ковша экскаватора", - добавили в МЧС.

Ранее ТАСС сообщал, что режим ЧС введен в Шурышкарском районе ЯНАО из-за паводка, где в селе Овгорт подтопило 7 жилых домов. В Надымском районе паводковыми водами затопило участок региональной трассы "Надым - Новый Уренгой". Ледоход в регионе прошел 27 мая, с 4 июня в ЯНАО наблюдается резкое потепление, температура воздуха повысилась до +20 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама