Группу людей эвакуировали с дороги на Ямале, где образовался провал из-за паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек с дороги в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкого автономного округа), где произошел провал из-за ее размытия паводковыми водами. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В городе Лабытнанги поступило сообщение о размытии дороги и необходимости эвакуации людей. На момент прибытия наблюдалось размытие дороги бурным потоком талых вод. Три человека, находившихся на противоположной стороне дороги, просили о помощи. За считанные минуты спасатели профессионально переправили людей через водный поток по пожарной раздвижной лестнице", - отметили в МЧС.

По данным пресс-службы, эвакуацию граждан пришлось проводить во второй раз. "Спасателям вновь пришлось принимать меры по эвакуации граждан, оказавшихся отрезанными от города в том же месте, на этот раз в "плену" оказались 10 человек, из которых двое были дети. Талые воды образовали провал дороги, перебраться через который самостоятельно людям уже не представлялось возможным. Для спасения граждан была задействована дорожная техника, людей эвакуировали с помощью ковша экскаватора", - добавили в МЧС.

Ранее ТАСС сообщал, что режим ЧС введен в Шурышкарском районе ЯНАО из-за паводка, где в селе Овгорт подтопило 7 жилых домов. В Надымском районе паводковыми водами затопило участок региональной трассы "Надым - Новый Уренгой". Ледоход в регионе прошел 27 мая, с 4 июня в ЯНАО наблюдается резкое потепление, температура воздуха повысилась до +20 градусов.