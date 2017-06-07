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В суде начались слушания по делу одного из зачинщиков беспорядков на фестивале "Торнадо"

Новости Урала
7 июня, 10:40 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, июня. /ТАСС

Александр Гирь свою вину во время и после слушаний отрицал

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Разбирательства по делу одного из обвиняемых в организации массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" в городе Миассе Челябинской области, произошедших в 2010 году, начались в среду в Челябинском областном суде, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Александр Гирь обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ "Организация массовых беспорядков", п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе". По версии следствия, Гирь с другими уже осужденными лицами 29 августа 2010 года организовал массовые беспорядки при проведении рок-фестиваля "Торнадо" на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря, расположенного в городе Миассе Челябинской области, которые сопровождались применением насилия к посетителям рок-фестиваля", - сказал во время судебного заседания представитель стороны обвинения.

Подсудимый свою вину во время и после слушаний отрицал. "Никакой организацией массовых беспорядков я не занимался", - сказал он журналистам после окончания заседания.

Потерпевшие и свидетели в суд не явились. Следующее заседание по делу суд назначил на 25 июля 2017 года.

Массовые беспорядки на "Торнадо"

Рок-фестиваль "Торнадо" проходил с 27 по 29 августа 2010 года на территории детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской в поселке Тургояк города Миасса, на нем присутствовали более 2 тыс. зрителей. Конфликт между несколькими посетителями и группой местных жителей произошел 28 августа возле одного из кафе. Местные жители решили отомстить и на следующий день прибыли на территорию, где проходил фестиваль, начали избивать его посетителей, уничтожать имущество. Основной причиной преступления, по данным следствия, явилось неприятие нападавшими увлечения участников фестиваля рок-музыкой.

Особую сложность для следователей представляло установление всех участников конфликта с обеих сторон, так как молодые люди приехали в Миасс не только из Челябинской области, но и из Башкирии, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, других регионов РФ. Участников драки устанавливали с помощью фотопортретной экспертизы, которая стала важным доказательством виновности обвиняемых. Потерпевшие устанавливались через обращение следователей в СМИ и с помощью социальных сетей. Установив всех участников фестиваля, следователи признали потерпевшими 39 человек, в рамках расследования было проведено более 700 допросов свидетелей и потерпевших, 40 обысков и выемок, объем уголовного дела составил 73 тома.

В 2012 году суд вынес приговор 13 участникам массовой драки на рок-фестивале "Торнадо": одному из организаторов драки Роберту Назаряну назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, его соучастникам Константину Катаеву и Андрею Изметьеву - пять лет и четыре года шесть месяцев лишения свободы соответственно, остальные участники драки приговорены к срокам лишения свободы от трех до четырех лет.

Дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство.

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