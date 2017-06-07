Протоколы избирательных участков с QR-кодом опробуют на губернаторских выборах на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Протоколы избирательных участков с QR-кодом, которые будут широко применяться на президентских выборах в 2018 году, в этом году опробуют на выборах губернатора Свердловской области. Об этом в среду сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

"Мы будем применять новую технологию - QR-коды. Поставлена задача использовать данную технологию на президентских выборах, но поскольку она (технология) для избирательного процесса новая, то Свердловская область стала пилотной площадкой, где она будет опробована. Каждая участковая избирательная комиссия при подведении итогов голосования будет вносить данные в специальную программу, сведения из которой будут внесены в итоговый протокол. Когда будет распечатан протокол избирательного участка с QR-кодом, то журналисты, наблюдатели смогут его сфотографировать", - сказал Чайников на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, ранее ряд СМИ писали, что протоколы избирательных участков, корректировались по пути в территориальную комиссию. "QR-код исключает "рисование" протоколов, а данные с них будут вводиться в Государственную автоматизированную систему (ГАС) выборы с помощью QR-кода. То есть, сканер считал, а люди осуществляющие контроль, проверили, не допустила ли система ошибку при считывании данных", - сказал Чайников.

Новшества для избирателей

По его словам, сейчас ЦИК также рассматривает возможность подачи заявлений избирателями на участки через портал "Госуслуги" или многофункциональные центры (МФЦ). "Этот вопрос сейчас активно обсуждается", - добавил Чайников.

По его словам, сейчас избиратель за 45 дней до выборов имеет право прийти в территориальную комиссию и сказать, что он хочет проголосовать на определенном участке. "Помощь будет оказана избирателю, а, исходя из его местоположения, он будет отправлен на ближайший избирательный участок. То есть избиратель сможет проголосовать там, где ему удобно, и это очень важно для нас. Участковые комиссии за 10 дней до голосования начнут работать с такими заявлениями", - пояснил председатель свердловского Избиркома.

Он уточнил, что избиратель может прийти в любую участковую комиссию на территории Свердловской области и написать заявление, где бы он хотел проголосовать. "Те избиратели, которые за 45 дней до выборов не смогли определиться, где хотят голосовать, смогут прийти на свой избирательный участок, и написать специальное заявление, которое является аналогом открепительного удостоверения. В заявлении им нужно будет указать уважительность причины отсутствия на своем избирательном участке. <…> Это все направлено на исключение таких технологий как карусель, когда избирателей с открепительными талонами возили по участкам", - сказал Чайников.

По его словам, защита таких заявлений будет на высоком уровне. "Избиратель будет сразу исключаться из списка на своем избирательном участке. На такое удостоверение будет наклеена специальная наклейка, которую изготовит Гознак. Избиратель сможет проголосовать на тех участках, которые мы будем определять, таких участков в Свердловской области будет порядка 250", - сказал он.

Чайников добавил, что на таких участках члены избирательной комиссии ознакомятся с заявлением, после чего избиратель будет внесен в специальный список. "Часть наклейки на заявлении будет открепляться, а затем прикреплена в отдельный список в графу "Особые отметки". Все это направлено на чистоту выборов губернаторов Свердловской области", - пояснил Чайников.

Выборы губернатора Свердловской области

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 10 сентября назначили датой проведения выборов губернатора. Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об участии в выборах на пост главы региона. Конкуренцию Куйвашеву на предстоящих выборах может составить мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который ранее своей странице в Twitter заявил о решении участвовать в губернаторских выборах. В своем сообщении Ройзман отметил, что еще ни разу не проигрывал ни одни выборы, поэтому надеется на успех.

Представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских попросил разные политические силы, которые будут задействованы в выборах губернатора Свердловской области, не накалять обстановку в регионе. Ранее он отметил, что нельзя создавать напряжение в социально-политической атмосфере в обществе в ходе предвыборной кампании губернатора Свердловской области.