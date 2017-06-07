Строительство энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС за 22 млрд руб. увеличит ее КПД на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Строительство нового энергоблока мощностью 420 МВт на Верхнетагильской ГРЭС в Свердловской области обойдется в 22 с лишним млрд рублей. Возведение объекта позволит увеличить КПД станции на 10%, до 45%, сообщила в среду заместитель министра промышленности и науки региона Виктория Казакова.

"Контракт с "Интер РАО - Электрогенерация" планируется подписать до конца июня текущего года сроком на пять лет. Предприятие берет на себя обязательства по строительству энергоблока мощностью 420 МВт на Верхнетагильской ГРЭС, сумма инвестиций в проект составляет более 22 млрд рублей. Свердловская область, в свою очередь, предоставляет предприятию льготный режим в части освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество в течение пяти последовательных налоговых периодов", - приводит слова Казаковой департамент информационной политики губернатора региона.

В ведомстве добавили, что согласно технической документации, предприятие будет производить электрическую энергию с использованием безопасного и экономичного энергоблока. "Основным топливом будет служить природный газ, выбросы газов из установки будут сведены к минимуму. Строительство нового энергоблока увеличит КПД основного цикла Верхнетагильской ГРЭС с 35% до 45,4%, а также будет способствовать повышению надежности энергоснабжения, использованию новейших технологий энергетики, улучшению экологической и социальной обстановки в регионе", - отметили в департаменте.

Верхнетагильская ГРЭС расположена в городе Верхний Тагил Свердловской области. Установленная электрическая мощность станции - 615 МВт, тепловая - 265 Гкал/ч.