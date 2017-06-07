Строительство энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС за 22 млрд руб. увеличит ее КПД на 10%

СМИ: МЮ, "Монако" или ПСЖ могут купить Роналду за €180 млнСпорт 7 июня, 11:29
На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2Происшествия 7 июня, 11:17
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия теннисиста Марата СафинаПолитика 7 июня, 11:16
Токсины из окружающей среды ухудшают работу мозгаСоциальная ответственность 7 июня, 11:13
Вылет самолета с участниками совещания у Медведева по авиапрому был задержан в МосквеПроисшествия 7 июня, 11:11
СМИ: жертвами стрельбы в иранском парламенте стали семь человекМеждународная панорама 7 июня, 11:10
Протоколы избирательных участков с QR-кодом опробуют на губернаторских выборах на УралеНовости Урала 7 июня, 11:02
Времени вопреки: 2000-летие Дербента подарило городу вторую молодостьВ стране 7 июня, 11:00
Рабочие руки в Арктике: почему регионы поддерживают введение госзаказа на профессииОбщество 7 июня, 11:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Строительство нового энергоблока мощностью 420 МВт на Верхнетагильской ГРЭС в Свердловской области обойдется в 22 с лишним млрд рублей. Возведение объекта позволит увеличить КПД станции на 10%, до 45%, сообщила в среду заместитель министра промышленности и науки региона Виктория Казакова.
"Контракт с "Интер РАО - Электрогенерация" планируется подписать до конца июня текущего года сроком на пять лет. Предприятие берет на себя обязательства по строительству энергоблока мощностью 420 МВт на Верхнетагильской ГРЭС, сумма инвестиций в проект составляет более 22 млрд рублей. Свердловская область, в свою очередь, предоставляет предприятию льготный режим в части освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество в течение пяти последовательных налоговых периодов", - приводит слова Казаковой департамент информационной политики губернатора региона.
В ведомстве добавили, что согласно технической документации, предприятие будет производить электрическую энергию с использованием безопасного и экономичного энергоблока. "Основным топливом будет служить природный газ, выбросы газов из установки будут сведены к минимуму. Строительство нового энергоблока увеличит КПД основного цикла Верхнетагильской ГРЭС с 35% до 45,4%, а также будет способствовать повышению надежности энергоснабжения, использованию новейших технологий энергетики, улучшению экологической и социальной обстановки в регионе", - отметили в департаменте.
Верхнетагильская ГРЭС расположена в городе Верхний Тагил Свердловской области. Установленная электрическая мощность станции - 615 МВт, тепловая - 265 Гкал/ч.