Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оригинальные санитарные вагоны периода ВОВ представлены в музее военной техники на Урале

Новости Урала
7 июня, 12:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

Вагоны до этого стояли на запасных путях в Кемеровской области, они были доставлены в Верхнюю Пышму, где их восстановили на участке ремонта и реставрации военной техники АО "Уралэлектромедь"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Музей военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) воссоздал санитарный поезд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Оригинальные санитарные вагоны того времени были доставлены в Верхнюю Пышму (Свердловская область) из Кемеровской области, где их восстановили и оснастили военным медицинским оборудованием, сообщили в музее.

"Экспозиция санитарных вагонов расположена на первом пути выставочной площадки железнодорожной станции Узловая, открытой в музее военной техники УГМК в 2015 году. Вместе с паровозом серии "Еа" они составили санитарный поезд периода Великой Отечественной войны", - сообщили там.

Оригинальные санитарные вагоны до этого стояли на запасных путях в Кемеровской области. "Они были доставлены в Верхнюю Пышму, после этого их восстановили на участке ремонта и реставрации военной техники АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК - прим. ТАСС). Санитарные вагоны оснастили медицинским инструментом периода войны, например, маской Эсмарха (аппарат для наркоза), а также скальпелями, зажимами, емкостями для лекарств. В санитарных вагонах также установлены оригинальный металлический шкаф для лекарств, операционный стол и лежаки-носилки", - добавили в музее.

В санитарных вагонах также, как и во времена Великой Отечественной войны, сформирована библиотека книг 30-40-х гг. прошлого столетия, атмосферу того времени воссоздают плакаты и радио, которое воспроизводит официальные выступления руководителей советского государства.

"Такую экспозицию можно смело назвать уникальной для урало-сибирского региона. Она будет работать только летом и в начале осени, чтобы не подвергать экспонаты воздействию отрицательных температур. Санитарные поезда - это особенная страница истории Великой Отечественной войны и организованные экскурсии помогут "прочесть" ее. Мы расскажем и об организации быта раненых и персонала, и об особенностях технического оснащения, и даже о рационализаторских предложениях, которые помогли сделать работу военно-санитарных поездов более эффективной", - отметил директор музея военной техники УГМК Александр Емельянов.

Формирование 288 военно-санитарных поездов началось по приказу Народного комиссариата путей сообщения 24 июня 1941 года. В годы войны они перевезли миллионы раненых и больных. "Это были госпитали на колесах, где целыми сутками, не зная отдыха, врачи и медсестры работали у операционных и перевязочных столов. Благодаря их усердию удалось вылечить, вернуть в строй 72% раненых и 90% больных воинов Красной Армии", - пояснили в музее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране
3
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
4
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
5
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
6
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
7
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
Темы дня
Загрузка...
Реклама