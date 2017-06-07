Оригинальные санитарные вагоны периода ВОВ представлены в музее военной техники на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Музей военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) воссоздал санитарный поезд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Оригинальные санитарные вагоны того времени были доставлены в Верхнюю Пышму (Свердловская область) из Кемеровской области, где их восстановили и оснастили военным медицинским оборудованием, сообщили в музее.

"Экспозиция санитарных вагонов расположена на первом пути выставочной площадки железнодорожной станции Узловая, открытой в музее военной техники УГМК в 2015 году. Вместе с паровозом серии "Еа" они составили санитарный поезд периода Великой Отечественной войны", - сообщили там.

Оригинальные санитарные вагоны до этого стояли на запасных путях в Кемеровской области. "Они были доставлены в Верхнюю Пышму, после этого их восстановили на участке ремонта и реставрации военной техники АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК - прим. ТАСС). Санитарные вагоны оснастили медицинским инструментом периода войны, например, маской Эсмарха (аппарат для наркоза), а также скальпелями, зажимами, емкостями для лекарств. В санитарных вагонах также установлены оригинальный металлический шкаф для лекарств, операционный стол и лежаки-носилки", - добавили в музее.

В санитарных вагонах также, как и во времена Великой Отечественной войны, сформирована библиотека книг 30-40-х гг. прошлого столетия, атмосферу того времени воссоздают плакаты и радио, которое воспроизводит официальные выступления руководителей советского государства.

"Такую экспозицию можно смело назвать уникальной для урало-сибирского региона. Она будет работать только летом и в начале осени, чтобы не подвергать экспонаты воздействию отрицательных температур. Санитарные поезда - это особенная страница истории Великой Отечественной войны и организованные экскурсии помогут "прочесть" ее. Мы расскажем и об организации быта раненых и персонала, и об особенностях технического оснащения, и даже о рационализаторских предложениях, которые помогли сделать работу военно-санитарных поездов более эффективной", - отметил директор музея военной техники УГМК Александр Емельянов.

Формирование 288 военно-санитарных поездов началось по приказу Народного комиссариата путей сообщения 24 июня 1941 года. В годы войны они перевезли миллионы раненых и больных. "Это были госпитали на колесах, где целыми сутками, не зная отдыха, врачи и медсестры работали у операционных и перевязочных столов. Благодаря их усердию удалось вылечить, вернуть в строй 72% раненых и 90% больных воинов Красной Армии", - пояснили в музее.