Выдвижение кандидатов на участие в выборах главы Свердловской области стартует 9 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Участники выборов губернатора Свердловской области с 9 июня смогут выдвигать свои кандидатуры, сообщил в среду председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников.

"Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 6 июня утвердили постановление о назначении 10 сентября выборов губернатора. Предполагается, что 8 июня это постановление будет опубликовано, после чего будет официально дан старт предвыборной кампании. С 9 июня кандидаты смогут выдвигать свои кандидатуры", - сказал Чайников на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об участии в выборах на пост главы региона. Он участвует в праймериз от "Единой России". Конкуренцию Куйвашеву может составить мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который ранее в Twitter заявил о решении участвовать в губернаторских выборах и отмечал, что намерен выдвигаться от партии "Яблоко".

Также о своем участии в губернаторских выборах заявляла Евгения Чудновец, воспитательница из Кургана, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком. Свою предвыборную программу она планирует построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных.

Чудновец готовилась идти на выборы от Народной партии России, но накануне стало известно, что она отказалась выдвигаться от этой партии "из-за ряда противоречий".

Также стало известно, что своего кандидата готовит "Справедливая Россия", однако конкретная кандидатура пока не названа.

Ограничения для кандидатов

Чайников отметил, что участвовать в губернаторских выборах в Свердловской области смогут только кандидаты от политических партий.

"Самовыдвижение не предусмотрено, - сказал он. - Что касается политических партий, то их достаточно много - более 70. Предполагаю, что в губернаторских выборах смогут участвовать только 12 кандидатов. Конкуренция в любом случае будет".

Как подчеркнул председатель свердловского избиркома, кандидат должен пройти "муниципальный фильтр", то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами.

"Каждый кандидат должен будет собрать не менее 126 подписей и не более 132 подписей о его поддержке главами и депутатами муниципальных образований. Законом предусмотрено, что подписи должны быть собраны не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях", - сказал Чайников.

Он уточнил, что из 126 подписей не менее 108 и не более 113 подписей, должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, "остальные - депутаты сельских и городских поселений".

Глава облизбиркома не считает, что "муниципальный фильтр" является тормозом для кандидатов. "Если он (кандидат) не может собрать порядка 120 подписей из более чем 1,5 тыс., то о какой дальнейшей его поддержке можно говорить, когда он станет губернатором Свердловской области? Избирательная комиссия не занимается сбором подписей - это дело штабов кандидатов", - уточнил Чайников.

По его словам, все услуги должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата, размер которого не должен превышать 50 млн рублей. Глава облизбиркома подчеркнул, что превышение средств в фонде будет наказываться, вплоть до отказа в регистрации на участие в выборах губернаторов. "У нас есть контрольно-ревизионная служба, которая все это будет отслеживать", - отметил Чайников.

Финансирование свердловского облизбиркома

Чайников назвал домыслами информацию "о баснословных суммах", которые якобы получил свердловский облизбирком на предстоящую выборную кампанию. "У нас наблюдается дефицит работников участковых комиссий. На данный момент стоимость нормо-часа работника участковой комиссии составляет от 26 до 40 рублей. Если человек отдежурит четыре часа, то в среднем он получит 120 рублей", - отметил председатель облизбиркома.

По его словам, на Среднем Урале 26 тыс. членов участковых избирательных комиссий.

"Выделенные 506 млн рублей на выборы губернатора свердловскому избиркому - не такая уж и большая сумма, так как мы еще не планировали обучать специалистов новым технологиям, которые будут внедрены в этом году. Все это влияет на вознаграждение участковых (специалистов - прим. ТАСС)", - сказал Чайников.

Досрочное голосование

По его словам, досрочное голосование в отдаленных районах Свердловской области пройдет за 20 дней до выборов. Глава облизбиркома уточнил, что, кроме губернаторских выборов на Среднем Урале, 10 сентября пройдут выборы в 52 муниципальных образованиях, где будут выбирать депутатов в местные думы, а также глав Нижнего Тагила, Баженовского, Зареченского Слаботуринского сельских поселений. Всего будет замещено 799 выборных должностей, из них 794 мандата депутатов.

"В отдаленных территориях, где есть возможность организовать транспорт до избирательных участков, досрочного голосования не будет. Трансфер будут организовывать муниципальные власти. У нас сотни отдаленных населенных пунктов и лишь в четверти из них мы применим досрочное голосование", - сказал Чайников.