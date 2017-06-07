Свердловский облизбирком прогнозирует явку более 50% на губернаторских выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников не исключает, что явка на выборах губернатора в этом году превысит 50%. По его словам, последний раз выборы губернатора в регионе проходили 14 лет назад, в 2003 году, тогда явка превысила 30%.

"Сейчас избиратель может прийти на участок по месту пребывания. Ранее он мог участвовать в выборах только по месту регистрации или брать открепительное удостоверение. Эти изменения должны на 10-15% увеличить явку избирателей. Думаю, что явка избирателей может составить более 50%", - сказал Чайников.

Он добавил, что губернаторских выборов в Свердловской области не было последние 14 лет. "Мы надеемся, что люди поймут значимость данных выборов и пойдут голосовать, что непременно положительно отразится на явке избирателей". - добавил председатель свердловского облизбиркома.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области назначили выборы губернатора на 10 сентября 2017 года. Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об участии в выборах на пост главы региона. Конкуренцию Куйвашеву может составить мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который ранее своей странице в Twitter заявил о решении участвовать в губернаторских выборах.

О намерении участвовать в предвыборной кампании заявляла также воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком.

Представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских попросил разные политические силы, которые будут задействованы в выборах губернатора Свердловской области, не накалять обстановку в регионе. Ранее он отметил, что нельзя создавать напряжение в социально-политической атмосфере в ходе предвыборной кампании губернатора Свердловской области.