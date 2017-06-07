Тюменский завод овощной сетки планирует начать поставки в Польшу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вторая очередь завода по производству овощной сетки запущена в Заводоуковском городском округе Тюменской области. Предприятие уже поставляет свою продукцию в Казахстан и Белоруссию, планируется начать экспорт в Польшу, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"Рабочую поездку в Заводоуковский городской округ губернатор Владимир Якушев начал с посещения завода по производству сетки-мешка для фасовки картофеля и овощей. Реализация этого инвестпроекта шла в два этапа, сегодня здесь открылась вторая очередь. После выхода на полную мощность на предприятии будут трудиться более 200 человек", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании-владельца завода Александра Кураша, открытие второй очереди позволит увеличить объемы производства продукции до 5 млн штук в месяц. "Мы планируем сохранить свои лидерские позиции в России и расширять географию присутствия. Сейчас продукция экспортируется в Белоруссию и Казахстан, ведем переговоры с поляками", - приводит пресс-служба слова Кураша.

Якушев, в свою очередь, отметил, что этот проект решает проблему импортозамещения, выпуская востребованную продукцию не только на региональном и российском рынках, но и за пределами страны. "Если таких проектов будет больше в каждом муниципалитете, тогда мы решим и проблему занятости, и экономика в территориях будет другой. Немаловажно, что этот инвестпроект реализовали наши местные инвесторы, эффективно использовав действующие в регионе меры поддержки", - цитирует губернатора его пресс-служба.

Сейчас в реестре Тюменской области значится почти 500 инвестиционных проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей. По итогам 2016 года объем инвестиций в регион вырос на 14,5% и составил более 261,5 млрд рублей. За последние три года в области было открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. Всего в 2017 году в регионе будет запущен 21 новый инвестиционный проект, в основном это новые промышленные производства, также начнется реализация еще 17 проектов.