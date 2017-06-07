СК предъявил замглавы уральского городского поселения обвинение в мошенничестве с жильем

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Обвинение в мошенничестве предъявлено заместителю главы Магнитского городского поселения Кусинского района Челябинской области. Следствие считает, что чиновник причастен к афере с жильем более чем на 1,6 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе областного СУ СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области заместителю главы Магнитского городского поселения Кусинского муниципального района, а также бывшему сотруднику отдела полиции Кусинского муниципального района предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество" УК РФ", - пояснили в ведомстве.
По версии следствия, заместитель главы администрации в 2014-2015 гг. дал незаконное указание подготовить документы на местного жителя для участия в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. Кандидатуру местного жителя ему нашел соучастник - бывший сотрудник полиции. После составления всех бумаг обвиняемые оформили право собственности на муниципальную квартиру кандидата на переселение, которую продали, а деньги поделили. Ущерб муниципалитету превысил 1,6 млн рублей.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.