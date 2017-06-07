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Реконструкция собора монастыря XVII века в Зауралье может завершиться за четыре года

Новости Урала
7 июня, 13:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

В этом году на восстановление монастыря из федерального бюджета выделено порядка 50 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Реконструкция Успенского собора, главного храма Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря Курганской области, может быть завершена в течение четырех лет при текущем объеме финансирования. В этом году на мероприятия по восстановлению монастыря из федерального бюджета выделено порядка 50 млн рублей, сообщил ТАСС начальник отдела Управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко.

"Работы по реставрации Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря проходят с 2001 года в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России". Сейчас идет реставрация Успенского собора, это главный храм обители, и южных келий. В этом году на реставрацию монастыря выделено порядка 50 млн рублей. Мы не даем точных прогнозов, когда работы будут полностью завершены, однако, если средства будут выделяться в том же объеме, то навскидку можно сказать, что года через четыре мы закончим реставрацию Успенского собора", - сказал собеседник агентства.

По словам Бровко, объекты реставрируются поэтапно. "Три года назад была закончена реставрация внешнего облика церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", в 2011-2015 годах были проведены работы по благоустройству. Два года назад проведены противоаварийные работы по "падающей" юго-восточной башне", - отметил он.

Обитель Свято-Успенского Далматовского монастыря основана преподобным Далматом Исетским в середине ХVII века на землях татарского мурзы Илигея. В ХVII-ХVIII веках многократно подвергался нападению кочевников. В 1713-1763 годах вокруг монастыря были выстроены каменные стены в форме неправильного шестиугольника площадью 4,5 га.

В 1932-1939 годах обитель использовалась под совхозный драмтеатр, в годы Великой Отечественной войны - под госпиталь и курсы переподготовки командного состава. Наибольший урон постройкам монастыря был нанесен в связи с размещением на его территории завода "Молмашстрой".

Реставрационные работы начались в 1982 году, в 1989 году был зарегистрирован приход, преобразованный в 1992 году в монастырь. Передача имущественного комплекса в ведение РПЦ состоялась в 1996 году.

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