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Персональная выставка уральского графика Виталия Воловича пройдет в Санкт-Петербурге

Новости Урала
7 июня, 14:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

В экспозиции будут представлены 33 работы мастера с 1967 года до настоящего времени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Персональная выставка народного художника РФ, известного графика Виталия Воловича откроется 23 июня во Всероссийском музее им. А.С. Пушкина в Петербурге в рамках третьей международной триеннале графики "Белые интер-ночи" (БИН-2017), сообщили ТАСС в среду организаторы фестиваля.

"Выставка Виталия Михайловича Воловича, который является живым классиком, - это подарок для всего Санкт-Петербурга. Мы сейчас окантовываем работы, выставка открывается 23 июня в музее-усадьбе Г.Р. Державина (входит в комплекс Всероссийского музея Пушкина - прим. ТАСС)", - сказали организаторы.

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В экспозиции будут представлены 33 работы мастера с 1967 года до настоящего времени. Посетители увидят серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея", за которую Волович получил Золотую медаль Российской академии художеств, а также книжные иллюстрации к "Ричарду III" и "Эгмонту", которые в 1960-1980 годы принесли художнику мировую известность.

Как рассказал корреспонденту ТАСС Волович, сам он не сможет присутствовать на открытии выставки, но считает очень важным популяризировать искусство книжной иллюстрации. "Иллюстрация с точки зрения современных издателей только удорожает издание и никакого смысла не имеет... Я думаю, что это грандиозная ошибка, все-таки иллюстрация и текст как художественный образ, когда они сливаются вместе, это запоминается на всю жизнь", - отметил график.

По словам Воловича, "особенно провал ощутим в юношеской литературе, и, мне кажется, что он очень вреден".

О художнике

Виталий Волович - почетный гражданин Екатеринбурга и Ирбита, в 2016 году уральскому графику было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации". Основные работы - иллюстрации к произведениям русской и европейской классической литературы. Картины художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Также его работы представлены в пражской Национальной галерее, Моравской галерее в Брно (Чехия), музее И. В. Гете в Веймаре (Германия), в Доме-музее У. Шекспира в Стратфорд- на-Эйвоне (Великобритания) и в многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки.

"Белые интер-ночи"

Международная триеннале графики "Белые интер-ночи" зародилась в Санкт-Петербурге в 2002 году, автор и руководитель проекта - заслуженный художник РФ Олег Яхнин. За время существования выставки ее участниками стали художники из более чем 80 городов России и 30 стран мира. "БИН-2017" пойдет на музейных и выставочных площадках Санкт- Петербурга.

Проект реализует Фонд "Искусство графики" при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Российского творческого союза работников культуры.

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