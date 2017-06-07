День танкиста в Нижнем Тагиле приурочат к 75-летию Сталинградской битвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. День танкиста, который впервые в этом году планируется отмечать 10 сентября на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле Свердловской области, приурочат к 75-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщил в среду по итогам встречи врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Александра Потапова департаменте информационной политики главы региона.

"День танкиста в Свердловской области в этом году войдет в перечень мероприятий, приуроченных к 75-летию Сталинградской битвы. Центральной площадкой для праздничных мероприятий станет полигон "Старатель" под Нижним Тагилом. Проведение Дня танкиста в 2017 году именно на этой площадке придаст существенный импульс развитию территорий, повышению ее туристического потенциала, формированию позитивного имиджа региона", - говорится в сообщении.

По словам главы УВЗ, праздник посетят иностранные гости. "Это праздник, который касается не только Нижнего Тагила или Свердловской области, но и всей России. Кроме того, он широко известен как в нашей стране, так и за рубежом, например, в Белоруссии. Мы планируем пригласить к нам большое количество гостей, в том числе, иностранных", - приводит департамент слова Потапова.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ежегодно праздновать День танкиста демонстрацией российской военной техники в Нижнем Тагиле и включить это мероприятие во все выставочные и событийные туристические календари России. Полигон "Старатель" станет базовой площадкой по демонстрационным показам вооружения и его применения в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса - субъектов военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Полигон "Старатель" находится в Свердловской области вблизи города Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. На нем с 1999 по 2015 гг. было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил", которая будет перенесена в подмосковный парк "Патриот".