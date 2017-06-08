Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуранту дела о взятке экс-губернатору Юревичу сократили срок ареста на два дня

Новости Урала
8 июня, 9:20 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 8, июня. /ТАСС

Андрея Чуркина обвиняют в передаче денег бывшему главе Челябинской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд в четверг изменил постановление Центрального районного суда Челябинска об аресте Андрея Чуркина, обвиняемого в передаче взятки бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Срок заключения под стражей сократили на два дня, до 24 июля 2017 года, сообщили в пресс-службе суда.

"Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Андрея Чуркина. Суд изменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 27 мая 2017 года, сократив обвиняемому срок заключения под стражей до 24 июля 2017 года, то есть до окончания срока следствия. Ранее постановлением районного суда мера пресечения была избрана до 26 июля", - пояснили в областном суде.

Смотрите также

Суд удовлетворил ходатайство СК об аресте имущества экс-губернатора Юревича

Посредникам в передаче взятки экс-губернатору Юревичу предъявлены обвинения

Защита предполагаемого посредника в деле о взятке экс-губернатору Юревичу обжаловала арест

Как сообщалось, директор московского представительства ОАО "Макфа", помощник депутата Государственной думы Андрей Чуркин арестован по подозрению в передаче взятки экс-губернатору Челябинской области. Его адвокаты обжаловали арест. По словам защиты, Чуркин вину не признает.

Уголовные дела

Ранее Следственный комитет (СК) предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Сумма взяток, как считают следователи, составляет 26 млн рублей. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Позже СК сообщило о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

46-летний Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Андаманском море обнаружены тела 10 пассажиров самолета ВВС Мьянмы
2
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
3
На территории посольства США в Киеве произошел взрыв
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
6
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама