Фигуранту дела о взятке экс-губернатору Юревичу сократили срок ареста на два дня

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд в четверг изменил постановление Центрального районного суда Челябинска об аресте Андрея Чуркина, обвиняемого в передаче взятки бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Срок заключения под стражей сократили на два дня, до 24 июля 2017 года, сообщили в пресс-службе суда.

"Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Андрея Чуркина. Суд изменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 27 мая 2017 года, сократив обвиняемому срок заключения под стражей до 24 июля 2017 года, то есть до окончания срока следствия. Ранее постановлением районного суда мера пресечения была избрана до 26 июля", - пояснили в областном суде.

Как сообщалось, директор московского представительства ОАО "Макфа", помощник депутата Государственной думы Андрей Чуркин арестован по подозрению в передаче взятки экс-губернатору Челябинской области. Его адвокаты обжаловали арест. По словам защиты, Чуркин вину не признает.

Уголовные дела

Ранее Следственный комитет (СК) предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Сумма взяток, как считают следователи, составляет 26 млн рублей. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Позже СК сообщило о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

46-летний Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).