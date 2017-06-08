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Прокуратура начала проверку по факту 16-часовой задержки авиарейса Екатеринбург - Нячанг

Новости Урала
8 июня, 9:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня./ТАСС

Перенос произошел по решению авиакомпании Pegas Fly

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня./ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки на 16 часов рейса из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам). Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Проверка проводится в части соблюдения прав пассажиров из-за задержки рейса из Екатеринбурга в Нячанг на 16 часов", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург), что рейс авиакомпании Pegas Fly из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам) задерживается на 16 часов. Перенос произошел по решению авиакомпании. Самолет должен был вылететь в среду в 12:00 по местному времени (10:00 мск), на данный момент вылет планируется совершить в четверг в 16:00 по местному времени (14:00 мск).

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