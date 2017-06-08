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Прокуратура ХМАО начала проверку по сообщению СМИ о захвате заложника на предприятии

Новости Урала
8 июня, 10:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

Сообщается, что инцидент произошел в Сургуте на ЗАО "Гидромонитор"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовала проверку по сообщению СМИ о захвате заложника на предприятии ЗАО "Гидромонитор". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"По сообщению о неправомерном ограничении свободы работника ЗАО "Гидромонитор" следственным управлением УМВД России по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Захват или удержание лица в качестве заложника". По этому сообщению прокуратурой Сургута организована проверка предприятия с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов", - сообщили в надзорном ведомстве, не приведя подробности инцидента.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению организацией требований трудового законодательства, прав работников на своевременное вознаграждение за труд, а также действиям должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные функции в указанной сфере.

ТАСС пока не располагает комментарием представителей предприятия.

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