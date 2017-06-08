Годовалый амурский тигр появился в зоопарке Екатеринбурга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Годовалый амурский тигр Джагар появился в зоопарке Екатеринбурга. Его привезли на Средний Урал из Ижевска, сообщили в четверг в пресс-службе зоопарка.
"В Екатеринбургском зоопарке новый питомец - амурский тигр Джагар. Годовалый тигр приехал в зоопарк из Ижевска. Переезд и карантин тигр перенес легко, у него хорошее здоровье и отменный аппетит, в рационе присутствует мясо, рыба, курица, молоко и яйца. Как заметили сотрудники, Джагар обладает своенравным характером и на контакт не идет", - говорится в сообщении.
В зоопарке уже живет самка амурского тигра Бренда, которая родилась в Челябинском зоопарке в 2001 году. "Тигрят ожидать не стоит, потому что Бренда уже вышла из детородного возраста. Хотя вполне возможно, что в нашем зоопарке появится молодая самка амурского тигра, так что это наш задел на будущее", - пояснил в беседе с ТАСС начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Игорь Пермяков.
Амурские тигры - самые крупные кошки на Земле. Обитают в смешанных лесах Приморья. Ведут одиночный образ жизни. Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
По данным учета, в дикой природе осталось 480-540 особей этих хищников. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.